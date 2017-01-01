Более 20 военных погибли при взрыве в Иране

Террористы напали на автобус Корпуса стражей исламской революции, убив десятки военных.

Более 20 военных Корпуса стражей исламской революции погибли при взрыве на юго-востоке Ирана, сообщило агентство IRNA в среду, 13 февраля.

При этом еще двадцать человек пострадали. По данным агентства, террористы напали на автобус КСИР.

Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрыв. Напомним, в январе в Колумбии начиненный взрывчаткой автомобиль врезался в стену здания национальной полицейской академии в Боготе. В результате инцидента погиб 21 человек, еще 68 пострадали.

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