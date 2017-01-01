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Более 20 военных погибли при взрыве в Иране

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Террористы напали на автобус Корпуса стражей исламской революции, убив десятки военных.
Бойцы Корпуса стражей исламской революции
Бойцы Корпуса стражей исламской революции
parstoday.com
Более 20 военных Корпуса стражей исламской революции погибли при взрыве на юго-востоке Ирана, сообщило агентство IRNA в среду, 13 февраля.
 
 
При этом еще двадцать человек пострадали.
 
По данным агентства, террористы напали на автобус КСИР.
 
Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, в январе в Колумбии начиненный взрывчаткой автомобиль врезался в стену здания национальной полицейской академии в Боготе. В результате инцидента погиб 21 человек, еще 68 пострадали. 

 

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Теги: теракт, Иран, взрыв, военные
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Источник: korrespondent.net

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