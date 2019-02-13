Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Кипре ужесточили получение "золотых паспортов"

Комментариев: 0
В программу предоставления гражданства за инвестиции внесен еще один взнос в размере 150 тысяч евро.
На Кипре ужесточили условия программы получения гражданства за инвестиции
На Кипре ужесточили условия программы получения гражданства за инвестиции
 
Кипрское правительство в среду, 13 февраля, одобрило внесение изменений в программу предоставления гражданства для тех, кто инвестировал в экономику государства, сообщает Cyprus Mail.
 
Изменения предусматривают дополнительный взнос в размере 150 тысяч евро, половина из которого пойдет на исследования и разработки, а половина - на финансирование программ строительства доступного жилья для организации по развитию земельных ресурсов.
 
"Мы гарантируем, что средства за каждую натурализацию иностранного инвестора пойдут также и на доступное жилье для нуждающихся наших сограждан", - заявил министр финансов Кипра Харис Георгиадис.
 
Он уточнил, что с 2013 года по программе было одобрено 1864 заявки (не считая членов семьи), при этом сумма инвестиций составила 6,6 миллиарда евро.
 
Также Кабмин Кипра утвердил более строгие критерии для отбора кандидатов. В частности, те, кому было отказано в гражданстве другими странами ЕС, не смогут участвовать в программе.
 
На сегодняшний день кипрское гражданство предоставляется лицам, которые вложили минимум два миллиона евро в недвижимость, или 2,5 млн евро в государственные ценные бумаги или кипрские компании. При этом такой владелец кипрского паспорта не должен сдавать никаких языковых тестов или постоянно проживать на острове.
 
Напомним, 1 февраля парламент Кипра проголосовал за законопроект, который ужесточает выдачу "золотых паспортов" инвесторам.
 
Ранее Еврокомиссия призвала страны ЕС к большей сдержанности при предоставлении гражданства выходцам из третьих стран.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: инвестиции, паспорт, гражданство, Кипр, инвесторы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь