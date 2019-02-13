На Кипре ужесточили получение "золотых паспортов"

В программу предоставления гражданства за инвестиции внесен еще один взнос в размере 150 тысяч евро.

Кипрское правительство в среду, 13 февраля, одобрило внесение изменений в программу предоставления гражданства для тех, кто инвестировал в экономику государства, сообщает Cyprus Mail

Изменения предусматривают дополнительный взнос в размере 150 тысяч евро, половина из которого пойдет на исследования и разработки, а половина - на финансирование программ строительства доступного жилья для организации по развитию земельных ресурсов.

"Мы гарантируем, что средства за каждую натурализацию иностранного инвестора пойдут также и на доступное жилье для нуждающихся наших сограждан", - заявил министр финансов Кипра Харис Георгиадис.

Он уточнил, что с 2013 года по программе было одобрено 1864 заявки (не считая членов семьи), при этом сумма инвестиций составила 6,6 миллиарда евро.

Также Кабмин Кипра утвердил более строгие критерии для отбора кандидатов. В частности, те, кому было отказано в гражданстве другими странами ЕС, не смогут участвовать в программе.

На сегодняшний день кипрское гражданство предоставляется лицам, которые вложили минимум два миллиона евро в недвижимость, или 2,5 млн евро в государственные ценные бумаги или кипрские компании. При этом такой владелец кипрского паспорта не должен сдавать никаких языковых тестов или постоянно проживать на острове.

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