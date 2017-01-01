В Южной Корее произошел взрыв на заводе боеприпасов: есть погибшие
В Южной Корее произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов в городе Тэджон, его жертвами стали три человека. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщает Yonhap.
Указано, что завод принадлежит компании Hanwha и располагается в 140 км от Сеула.
Известно, что сотрудники предприятия погибли из-за пожара, возникшего после взрыва.
По данным местных властей, на заводе взорвались химические вещества, используемые при изготовлении боеприпасов. Сейчас причина инцидента выясняется специалистами.
Cмотрите фотогалерею: В Южной Корее произошел взрыв на заводе боеприпасов: есть погибшие
Как отмечает агентство, это уже второй взрыв на этом заводе, произошедший за последний год. В мае 2018 года две человека погибли и трое пострадали в результате аналогичного инцидента.
Ранее во французском городе Лион в булочной прогремел взрыв, после которого последовал пожар. Есть жертвы.
Также сообщалось, что взрыв прогремел в ресторане в Греции, погибли три человека.
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