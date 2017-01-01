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В Южной Корее произошел взрыв на заводе боеприпасов: есть погибшие

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На заводе по производству боеприпасов в южнокорейском городе Тэджон произошел взрыв, в результате которого погибли три человека.
Завод принадлежит компании Hanwha и располагается в 140 км от Сеула
Завод принадлежит компании Hanwha и располагается в 140 км от Сеула
Yonhap

В Южной Корее произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов в городе Тэджон, его жертвами стали три человека. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщает Yonhap.

Указано, что завод принадлежит компании Hanwha и располагается в 140 км от Сеула.

Известно, что сотрудники предприятия погибли из-за пожара, возникшего после взрыва.

По данным местных властей, на заводе взорвались химические вещества, используемые при изготовлении боеприпасов. Сейчас причина инцидента выясняется специалистами.

 

 

Как отмечает агентство, это уже второй взрыв на этом заводе, произошедший за последний год. В мае 2018 года две человека погибли и трое пострадали в результате аналогичного инцидента.

Ранее во французском городе Лион в булочной прогремел взрыв, после которого последовал пожар. Есть жертвы.

Также сообщалось, что взрыв прогремел в ресторане в Греции, погибли три человека.

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Теги: Южная Корея, фото, завод, боеприпасы, взрыв, жертвы, химический завод, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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