В США произошла стрельба в школе
Стрелявший задержан, о мотивах его действий пока ничего не известно. В результате ЧП никто не пострадал.
Неизвестный открыл стрельбу на территории средней школы в американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико). По предварительным данным, никто не пострадал, пишет Albuquerque Journal.
Инцидент произошел в четверг, 14 февраля. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали стрелявшего. Его имя и мотивы пока не известны.
Инцидент в Альбукерке произошел ровно год спустя после трагедии в школе в городе Паркленд, где подросток открыл стрельбу из винтовки. Жертвами трагедии тогда стали 17 человек, еще 15 пострадали.
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