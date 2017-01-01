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В США произошла стрельба в школе

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Стрелявший задержан, о мотивах его действий пока ничего не известно. В результате ЧП никто не пострадал.
В США произошла стрельба
В США произошла стрельба
Getty Images
 
Неизвестный открыл стрельбу на территории средней школы в американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико). По предварительным данным, никто не пострадал, пишет Albuquerque Journal.
 
Инцидент произошел в четверг, 14 февраля. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали стрелявшего. Его имя и мотивы пока не известны.
 
Инцидент в Альбукерке произошел ровно год спустя после трагедии в школе в городе Паркленд, где подросток открыл стрельбу из винтовки. Жертвами трагедии тогда стали 17 человек, еще 15 пострадали.

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Теги: США, школа, стрельба
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Источник: korrespondent.net

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