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США и Китай не достигли прогресса на переговорах в Пекине – СМИ

Комментариев: 1
Вашингтон и Пекин подпишут соглашение самого общего характера – в форме протокола о намерениях, утверждают источники.
На следующей неделе переговоры продолжатся в Вашингтоне
На следующей неделе переговоры продолжатся в Вашингтоне
Reuters (архивное фото)

Торговые переговоры между представителями США и Китая завершились в Пекине без согласования детальных условий по торговым вопросам. Но при этом обе стороны отмечали, что несколько приблизились к соглашению. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в пятницу, 15 февраля.

По данным издания, Вашингтон и Пекин подпишут соглашение самого общего характера – в форме протокола о намерениях. Этот документ ляжет в основу торговой сделки, которую будут обсуждать при личной встрече президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.

В пятницу Си Цзиньпин встретился с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучиным.

Ожидается, что переговоры продолжатся на следующей неделе в Вашингтоне в том же составе. Китай по-прежнему будет представлять вице-премьер Госсовета Лю Хэ.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп рассчитывает согласовать торговую сделку с Китаем и для этого намерен лично поговорить с Си Цзиньпином. Если переговоры пройдут неудачно, то 1 марта должны вступить в силу новые взаимные пошлины в 25%.

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Теги: США, Китай, торговля, Трамп, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Торговая война
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Peyot    15.02.2019, 14:55
Оценка:  -1
Peyot
а как они могли достигнуть если трапму его шеф из кремля сказал валить экономику)))
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