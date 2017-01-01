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Болтон: Генералы ведут переговоры за спиной Мадуро

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Представители венесуэльского командования ведут тайные переговоры с оппозицией, подчеркнул советник Трампа.
Джон Болтон
Джон Болтон
 
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что представители командования Вооруженных сил Венесуэлы проводят переговоры с оппозицией втайне от главы государства Николаса Мадуро. Об этом помощник Дональда Трампа сказал в интервью Fox News.
 
"Ключевые политики и генералы, поддерживающие Мадуро, ведут постоянные переговоры с оппозицией. Президент (Мадуро) не замечает этого, это происходит неявно, однако они ведут переговоры", - утверждает Болтон.
 
По его словам, в Венесуэле насчитывается две тысячи генералов, а "это большое, чем во всех странах НАТО вместе взятых". 
 
"Именно отсюда исходит коррупция", - указал Болтон.
 
Ранее сообщалось, что на сторону лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя президентом Венесуэлы, уже перешли несколько высокопоставленных венесуэльских военных, включая генерала ВВС Франсиско Янеса Родригеса, военного атташе Венесуэлы в США Хосе Луиса Сильву и полковника сухопутных войск Рубена Альберто Пас Хименеса.
 
Напомним, Гуаидо призвал армию Венесуэлы встать на сторону конституции и дал на это восемь дней.
 

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Теги: Оппозиция, Венесуэла, переговоры, генерал, Болтон, Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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