Болтон: Генералы ведут переговоры за спиной Мадуро

Представители венесуэльского командования ведут тайные переговоры с оппозицией, подчеркнул советник Трампа.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что представители командования Вооруженных сил Венесуэлы проводят переговоры с оппозицией втайне от главы государства Николаса Мадуро. Об этом помощник Дональда Трампа сказал в интервью Fox News

"Ключевые политики и генералы, поддерживающие Мадуро, ведут постоянные переговоры с оппозицией. Президент (Мадуро) не замечает этого, это происходит неявно, однако они ведут переговоры", - утверждает Болтон.

По его словам, в Венесуэле насчитывается две тысячи генералов, а "это большое, чем во всех странах НАТО вместе взятых".

"Именно отсюда исходит коррупция", - указал Болтон.

Ранее сообщалось, что на сторону лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя президентом Венесуэлы, уже перешли несколько высокопоставленных венесуэльских военных, включая генерала ВВС Франсиско Янеса Родригеса, военного атташе Венесуэлы в США Хосе Луиса Сильву и полковника сухопутных войск Рубена Альберто Пас Хименеса.

Напомним, Гуаидо призвал армию Венесуэлы встать на сторону конституции и дал на это восемь дней.

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