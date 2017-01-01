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На Трампа начали подавать в суд из-за введения ЧП

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Трамп превышает свои полномочия, предусмотренные федеральными законами о чрезвычайных положениях, говорится в иске.
Против решения Трампа ввести ЧП подадут не один иск, считают СМИ
Против решения Трампа ввести ЧП подадут не один иск, считают СМИ

Группа по защите прав потребителей Public Citizen подала иск в федеральный окружной суд Вашингтона против решения президента США Дональда Трампа ввести режим чрезвычайного положения на южной границе страны. Об этом сообщает портал BuzzFeed.

По его данным, в суд Public Citizen обратилась от лица группы защитников окружающей среды и трех землевладельцев из штата Техас, которых ранее федеральное правительство предупредило о том, что участки стены будут построены на их землях.

В иске утверждается, что, вводя режим ЧП, американский лидер превышает свои полномочия, предусмотренные федеральными законами о чрезвычайных положениях, и что его решение противоречит принципу разделения властей. “Вместо того чтобы реагировать на чрезвычайную ситуацию, требующую незамедлительных действий, декларация (о введении режима ЧП) направлена на разрешение давнего разногласия между президентом и Конгрессом по поводу того, стоит ли возводить стену вдоль юго-западной границы, и обусловлена отказом Конгресса выделить средства на эту цель”, - говорится в документе.

“Однако в соответствии с нашей конституцией, построенной на принципе разделения властей, разногласие между президентом и Конгрессом по поводу того, как потратить средства, не представляет собой чрезвычайную ситуацию, санкционирующую односторонний акт исполнительной власти”, - указывается в иске.

Как отмечает издание, это первый иск, оспаривающий решение Трампа ввести режим ЧП на границе. Ожидается, что в будущем их число увеличится.

Напомним, накануне Трамп подписал документ о режиме ЧП, который позволит ему выделить восемь миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой без одобрения Конгресса. Законность решения Трампа проверяют конгрессмены.

 

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Теги: США, суд, ЧП, Техас, Трамп, Дональд Трамп, иск
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Источник: korrespondent.net

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