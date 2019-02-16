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В США столкнулись 47 авто: есть жертвы

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Масштабная авария из-за скользкой дороги случилась возле американского города Канзас-Сити.

На автомагистрали возле американского города Канзас-Сити столкнулись по меньшей мере 47 автомобилей. В результате аварии один человек погиб, еще семь получили ранения. Об этом в субботу, 16 февраля, пишет New York Post.

В ДТП попали легковые авто, грузовики и тракторные прицепы.

Ранее в американском штате Айова из-за гололеда на автостраде разбились 70 автомобилей. Погиб один человек.

Масштабное ДТП в Болгарии: столкнулись 30 авто

 

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Теги: США, ДТП, видео, авария, жертвы, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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