На Кубе возросло число жертв торнадо
Количество жертв в результате торнадо в Гаване возросло до семи человек. Пострадали еще более 200.
Число жертв торнадо в столице Кубы Гаване выросло до семи, сообщает Reuters.
В больницах остаются еще восемь человек. Общее число пострадавших составило примерно 200 человек.
В небе над Кубой прогремел загадочный взрыв
В небе над Кубой прогремел загадочный взрыв
Напомним, в конце января на столицу Кубы Гавану обрушился смерч. Большая часть города осталась без света из-за сильного ветра и дождя. По данным метеорологов, скорость ветра превышала 100 км/час.
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