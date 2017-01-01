На Кубе возросло число жертв торнадо

Количество жертв в результате торнадо в Гаване возросло до семи человек. Пострадали еще более 200.

Торнадо на Кубе twitter.com/CNN



Число жертв торнадо в столице Кубы Гаване выросло до семи, сообщает

Число жертв торнадо в столице Кубы Гаване выросло до семи, сообщает Reuters



В небе над Кубой прогремел загадочный взрыв

В больницах остаются еще восемь человек. Общее число пострадавших составило примерно 200 человек. Напомним, в конце января на столицу Кубы Гавану обрушился смерч . Большая часть города осталась без света из-за сильного ветра и дождя. По данным метеорологов, скорость ветра превышала 100 км/час. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Корреспондент