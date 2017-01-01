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На Кубе возросло число жертв торнадо

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Количество жертв в результате торнадо в Гаване возросло до семи человек. Пострадали еще более 200.
Торнадо на Кубе
Торнадо на Кубе
twitter.com/CNN

Число жертв торнадо в столице Кубы Гаване выросло до семи, сообщает Reuters.
 
В больницах остаются еще восемь человек. Общее число пострадавших составило примерно 200 человек.

В небе над Кубой прогремел загадочный взрыв
 
Напомним, в конце января на столицу Кубы Гавану обрушился смерч. Большая часть города осталась без света из-за сильного ветра и дождя. По данным метеорологов, скорость ветра превышала 100 км/час.

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Теги: Куба, стихия, жертвы, торнадо
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Источник: korrespondent.net

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