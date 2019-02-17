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Состояние Сергея Скрипаля ухудшилось - СМИ

Комментариев: 2
Врачи не могут прогнозировать последствия отравления Новичком, поскольку почти ничего неизвестно о влиянии, которое оказывает яд в долгосрочной перспективе.
Скрипалю снова плохо?
Скрипалю снова плохо?
 
Состояние здоровья бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, отравленного нервно-паралитическим веществом Новичок, ухудшилось, сообщает The Sunday Times.
 
По информации источников издания, 67-летний Сергей Скрипаль находится под наблюдением врачей. Медики опасаются, что он вряд ли когда-либо полностью восстановится после отравления Новичком, поражающим нервную систему. 
 
"У него ухудшилось состояние здоровья. Он получает медицинскую помощь на дому", - сообщил информированный источник в разведке.
 
Собеседник уточнил, что врачи не могут прогнозировать последствия отравления Новичком, поскольку почти ничего неизвестно о влиянии, которое оказывает яд в долгосрочной перспективе.
 
 
Напомним, 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. 
 
Проведя несколько недель в бессознательном состоянии, Сергей и Юлия Скрипали пришли в себя. Юлию выписали из больницы в апреле 2018 года, Сергея – в мае 2018 года.
 
Великобритания считает, что за отравлением Скрипалей стоит Россия, а исполнителями преступления оказались офицеры ГРУ. Москва отрицает обвинения.
 
По данным британских правоохранителей, за покушением стоят российские офицеры ГРУ "Александр Петров" и "Руслан Боширов" (настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин).
 
 
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Теги: Россия, отравление, Великобритания, Сергей Скрипаль, яд Новичок
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    17.02.2019, 19:25
Оценка:  0
VSHIVANKA
А ЖИВ ЛИ ОН ВООБЩЕ ?
КТО ЕГО ВИДЕЛ ЗА ГОД ?
dinops    17.02.2019, 19:15
Оценка:  +1
dinops
Флаг лазил вешать? Голова закружилась?
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