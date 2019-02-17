Состояние Сергея Скрипаля ухудшилось - СМИ

Врачи не могут прогнозировать последствия отравления Новичком, поскольку почти ничего неизвестно о влиянии, которое оказывает яд в долгосрочной перспективе.

Состояние здоровья бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, отравленного нервно-паралитическим веществом Новичок, ухудшилось, сообщает The Sunday Times.

По информации источников издания, 67-летний Сергей Скрипаль находится под наблюдением врачей. Медики опасаются, что он вряд ли когда-либо полностью восстановится после отравления Новичком, поражающим нервную систему.

"У него ухудшилось состояние здоровья. Он получает медицинскую помощь на дому", - сообщил информированный источник в разведке.

Собеседник уточнил, что врачи не могут прогнозировать последствия отравления Новичком, поскольку почти ничего неизвестно о влиянии, которое оказывает яд в долгосрочной перспективе.

Напомним, 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери.

Проведя несколько недель в бессознательном состоянии, Сергей и Юлия Скрипали пришли в себя. Юлию выписали из больницы в апреле 2018 года, Сергея – в мае 2018 года.

По данным британских правоохранителей, за покушением стоят российские офицеры ГРУ "Александр Петров" и "Руслан Боширов" (настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин).