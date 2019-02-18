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ОАЭ купили у США ракетные системы Patriot на $1,5 млрд

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Состав закупленной партии зенитно ракетных систем генерал Вооруженных сил ОАЭ не уточнил.
Американский ракетный комплекс Patriot
Американский ракетный комплекс Patriot

Объединенные Арабские Эмираты купили американские зенитные ракетные системы Patriot на сумму $1,5 млрд в ходе выставки IDEX 2019 в Абу-Даби. Об этом сообщил бригадный генерал ВС ОАЭ Мухаммед Хамис аль-Хасани, сообщает ТАСС в понедельник, 18 февраля.

"С американской компанией Raytheon подписан контракт стоимостью 5,729 млрд дирхам на поставку пусковых установок ЗРС Patriot в интересах Военно-воздушных сил и Сил противовоздушной обороны ВС ОАЭ", - сказал аль-Хасани.

Состав закупленной партии систем он не уточнил.

Ранее сообщалось, что Украина впервые представила на выставке в ОАЭ модели наземного противокорабельного ракетного комплекса Нептун и высокоточной реактивной системы Ольха.

 

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Теги: армия и вооружение, США, ОАЭ, ракетные комплексы, ПВО
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
realkartowka    18.02.2019, 19:05
Оценка:  -1
realkartowka
И российские противотанковые системы Корнет...)
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