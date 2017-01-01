Беременная Меган Маркл прилетела в Нью-Йорк ради вечеринки
Жена принца Гарри в Нью-Йорке примет участие в вечеринке, посвященной скорому рождению ее ребенка.
Супруга британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл в Нью-Йорке во вторник, 19 февраля, примет участие в вечеринке, посвященной скорому рождению ее ребенка, сообщает Fox News.
За организацию торжества отвечает стилист и лучшая подруга Маркл Джессика Малруни.
Рождение первенца в семье принца Гарри ожидается уже весной этого года. На протяжении всей беременности Меган следует строгой веганской диете и даже убедила своего супруга есть меньше мяса.
Принц Гарри сфотографировал беременную жену
Принц Гарри сфотографировал беременную жену
Напомним, в декабре прошлого года беременная Меган Маркл посетила Fashion Awards.
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