Беременная Меган Маркл прилетела в Нью-Йорк ради вечеринки

За организацию торжества отвечает стилист и лучшая подруга Маркл Джессика Малруни.



Принц Гарри сфотографировал беременную жену

Рождение первенца в семье принца Гарри ожидается уже весной этого года. На протяжении всей беременности Меган следует строгой веганской диете и даже убедила своего супруга есть меньше мяса.