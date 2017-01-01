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Беременная Меган Маркл прилетела в Нью-Йорк ради вечеринки

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Жена принца Гарри в Нью-Йорке примет участие в вечеринке, посвященной скорому рождению ее ребенка.
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри

Супруга британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл в Нью-Йорке во вторник, 19 февраля, примет участие в вечеринке, посвященной скорому рождению ее ребенка, сообщает Fox News.
 
За организацию торжества отвечает стилист и лучшая подруга Маркл Джессика Малруни.
 
Рождение первенца в семье принца Гарри ожидается уже весной этого года. На протяжении всей беременности Меган следует строгой веганской диете и даже убедила своего супруга есть меньше мяса.

Принц Гарри сфотографировал беременную жену
 
Напомним, в декабре прошлого года беременная Меган Маркл посетила Fashion Awards.

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Теги: беременность, Нью-Йорк, вечеринка, Меган Маркл
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Источник: korrespondent.net

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