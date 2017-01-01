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В Риме загорелся аэропорт

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На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов и пожарные.

Из римского аэропорта Чампино из-за возгорания в здании утром во вторник, 19 февраля, эвакуированы все пассажиры и персонал. Об этом сообщает La Repubblica.

На данный момент рейсы отменены. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и пожарные.

Ранее сообщалось о пожаре в международном аэропорту Франкфурта.

Парижский аэропорт эвакуировали из-за туфель

 

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Теги: Италия, видео, аэропорт, эвакуация, пожар, пожарные, Рим
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Источник: korrespondent.net

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