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Военный корабль Германии вошел в Черное море

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В состав Второй постоянной противоминной группы НАТО входят корабли Германии, Турции, Румынии и Болгарии.
Судно Werra проходит Босфор
Судно Werra проходит Босфор
Yoruk Isik / Twitter

Военный корабль военно-морских сил ФРГ, плавучая база Werra и минный тральщик ВМС Турции Akcakoca, входящие в состав Второй постоянной противоминной группы НАТО, вошли в акваторию Черного моря. Об этом сообщает Gunes во вторник, 19 февраля.

Немецкий корабль является флагманом группы. В нее также входят румынский и болгарский минные тральщики.

По данным министерства обороны Германии, Werra в ходе пребывания в Черном море посетит порты Бургас и Варна в Болгарии. В ведомстве также отметили, что данный поход был запланирован давно.

Cмотрите фотогалерею: Военный корабль Германии вошел в Черное море

Напомним, Германия заверила в готовности обеспечить присутствие кораблей ВМС Бундесвера в Черном море. Также Берлин поддерживает введение миротворческой миссии в Украине.

Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен наращивать военное присутствие в Черном море в ответ на нарушение Россией международных норм.

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Теги: Турция, Германия, Черное море, корабль, фото, корабли, Босфор
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Источник: korrespondent.net

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