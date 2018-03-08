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СМИ: Наследницей состояния Лагерфельда может стать его кошка

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Модельер был очень привязан к ней и даже хотел, чтобы его прах развеяли вместе с прахом мамы и кошки, если она умрет раньше.
Вероятной наследницей состояния Лагерфельда оказалась кошка
Вероятной наследницей состояния Лагерфельда оказалась кошка

Кошка модельера Карла Лагерфельда может оказаться наследницей его состояния. Об этом сам дизайнер неоднократно говорил в интервью, передает французское издание Le Figaro.

Питомица по имени Шупетт (Choupette) появилась у Лагерфельда в 2011 году. Он был очень привязан к ней и даже хотел, чтобы его прах развеяли вместе с прахом мамы и кошки, если она умрет раньше.

У Шупетт есть свой счет в банке, она героиня популярного аккаунта в Instagram и в Twitter. Кошка "зарабатывает" на рекламе миллионы евро, отмечает газета.

Во Франции животные не могут наследовать, так как не являются ни физическими, ни юридическими лицами. Это возможно в Германии, на родине Лагерфельда, но и в этом случае придется учитывать законодательство страны проживания модельера, то есть Франции.

Существуют и альтернативные варианты: к примеру, оставить состояние фонду или ассоциации, которые могут позаботиться о кошке, либо доверенному человеку.

Издание отмечает, что дизайнер задумывался об этом. В 2015 году он говорил в одном из интервью: "Если со мной что-то случится, человек, который позаботится о Шупетт, не будет ни в чем нуждаться".

Ранее сообщалось, что кутюрье скончался во Франции 19 февраля. В последнее время он не появлялся на людях из-за плохого самочувствия.

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Карл Лагерфельд. Как немец изменил модный мир

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Теги: кошка, Наследство, Лагерфельд
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Источник: korrespondent.net

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