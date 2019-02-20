В РФ показали испытания подводного беспилотника Посейдон

Ранее сегодня министр обороны России Сергей Шойгу заявил об успешных морских испытаниях Посейдона.

Министерство обороны России в среду, 20 февраля, опубликовало видео испытания беспилотного подводного аппарата Посейдон.

На кадрах видно, как аппарат готовят к запуску и сам пуск.

Ранее сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал об успешных морских испытаниях Посейдона и начале нового этапа испытаний межконтинентальной баллистической ракеты Сармат.

Напомним, 1 марта 2018 года в послании Федеральному Собранию Владимир Путин рассказал о новых видах вооружений, разработанных в России. Среди них он указал подводный беспилотный аппарат Посейдон с ядерной энергетической установкой.

Утверждалось, что Посейдон может быть оснащен как обычными, так и ядерными боеприпасами и будет способен уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки. Аппарат якобы имеет межконтинентальную дальность и рабочую глубину погружения более одного километра.

Позже стало известно, что презентацию "новейшего российского оружия" сопровождало старое видео за 2011 год.

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