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В РФ показали испытания подводного беспилотника Посейдон

Комментариев: 4
Ранее сегодня министр обороны России Сергей Шойгу заявил об успешных морских испытаниях Посейдона.

Министерство обороны России в среду, 20 февраля, опубликовало видео испытания беспилотного подводного аппарата Посейдон.

На кадрах видно, как аппарат готовят к запуску и сам пуск. 

Ранее сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал об успешных морских испытаниях Посейдона и начале нового этапа испытаний межконтинентальной баллистической ракеты Сармат.

Напомним, 1 марта 2018 года в послании Федеральному Собранию Владимир Путин рассказал о новых видах вооружений, разработанных в России. Среди них он указал подводный беспилотный аппарат Посейдон с ядерной энергетической установкой.

Утверждалось, что Посейдон может быть оснащен как обычными, так и ядерными боеприпасами и будет способен уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки. Аппарат якобы имеет межконтинентальную дальность и рабочую глубину погружения более одного километра.

Позже стало известно, что презентацию "новейшего российского оружия" сопровождало старое видео за 2011 год.

 

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Теги: Россия, видео, вооружение, испытание оружия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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VSHIVANKA    20.02.2019, 17:39
Оценка:  -1
VSHIVANKA
В ОТВЕТ НА ЭТО НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ПОСТАВИТЬ ВТОРОЙ РЯД КРОЛЯЧЕЙ СЕТКИ И ПОДПЕРЕТЬ ЕГО ПАЛКАМИ .....)))
weightless    20.02.2019, 17:38
Оценка:  -1
weightless
А когда будет подземный беспилотник Аид?
Колишній-східняк    20.02.2019, 17:19
Оценка:  +1
Колишній-східняк
По сей Дон.
Григорич    20.02.2019, 16:56
Оценка:  -2
Григорич
использовалось старое видео ?? там не видео , а компьютерная графика.... Три раза проводили испытания ракеты "кинжал" Спутниковые системы США всё зафиксировали и признали его существование....но украинцы почему то не верят даже хозяевам...
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