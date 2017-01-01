Польша согласна с миссией ООН на Донбассе

Польский замминистра иностранных дел отметил, что ООН не должна прекращать поиск свежих идей, чтобы выйти из политического тупика.

Польша поддерживает отправку на Донбасс технической оценочной миссии Организации объединенных наций для разработки вариантов введения многонациональной миротворческой операции под эгидой ООН в этот регион, и готова содействовать этой работе. Об этом заявил польский замминистра иностранных дел Бартош Цихоцкий в ходе дебатов на Генассамблее ООН, пишет Интерфакс-Украина в среду, 20 евраля.

Цихоцкий отметил, что ООН не должна прекращать поиск свежих идей, чтобы выйти из политического тупика, организация должна улучшить ситуацию на местах.

"Одна из подобных идей - это полноценная миротворческая миссия с мандатом ООН, которая будет развернута в Украине. Мы понимаем, что мнения расходятся по поводу параметров такой миссии, однако ООН может, как минимум, начать процесс и направить миссию по сбору фактов. Польша как непостоянный член Совета безопасности ООН готова содействовать этой работе",- сказал он.

Напомним, 20 февраля президент Петр Порошенко заявил, что отправка на Донбасс оценочной миссии ООН поспособствовала бы обсуждению вопроса ввода миротворцев в регион.

Также сообщалось, что спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик сообщил о существовании нового плана по урегулированию на Донбассе вместо минских соглашений. Он предусматривает подключение к процессу ООН путем направления в Украину полицейской миссии и создание под эгидой Евросоюза Агентства по восстановлению региона.

В России, в свою очередь, считают, что план должен быть поддержан всеми сторонами конфликта на Донбассе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet