США готовы смягчить санкции против Северной Кореи

Соединенные Штаты Америки готовы смягчить санкции в отношении КНДР, но сначала ждут шагов от нее.



Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в США готовы снять санкции с Северной Кореи, но правительство КНДР должно сделать шаг на встречу, передают американские СМИ в среду, 20 февраля.

По словам Трампа, санкции США пока сохраняются, однако их хотят снять. "Но сначала в США должны увидеть шаги навстречу с другой стороны", – подчеркнул американский президент.

Трамп также добавил, что у КНДР очень большой экономический потенциал из-за ее местоположения.

"Я не думаю, что это будет последняя наша встреча. У нас очень хорошие отношения", – заявили президент США.



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Напомним, встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чены Ына состоится 27-28 февраля во Вьетнаме, спустя восемь месяцев после исторического саммита в Сингапуре в июне 2018 года, по итогам которого стороны подписали совместный документ, в котором США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея взяла на себя обязательства по денуклеаризации.

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