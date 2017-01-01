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Протесты в Каталонии: 28 пострадавших

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Организаторами массовой забастовки выступают профсоюзы и организации, которые борются за независимость Каталонии.
Протесты в Каталонии
Протесты в Каталонии

В результате столкновений между участниками забастовки в Каталонии и правоохранительными органами 28 человек получили ранения. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщил совет внутренних дел женералитета.

Среди пострадавших - 12 сотрудников правопорядка.

 

 

Напомним, 21 февраля сторонники автономии Каталонии вышли на всеобщую забастовку. Митингующие блокируют основные транспортные магистрали и железнодорожные пути.

Как сообщалось, 8 февраля правительство Испании объявило, что переговоры с каталонским партиями, выступающими за независимость, прекращены. Мадрид отметил, что больше не будет готовить новых предложений.

 

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Теги: митинг, Испания, протесты, фото, протест, Каталония, акции протеста, пострадавшие, референдум в Каталонии
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Источник: korrespondent.net

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