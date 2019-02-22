Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Против Манафорта откроют новое дело, если его помилует Трамп - СМИ

Комментариев: 0
В штате Нью-Йорк прокуроры собрали уголовное дело против Пола Манафорта, которое будет подстраховкой на случай его помилования.
Против Манафорта готовят новое дело
Против Манафорта готовят новое дело

Против бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта подготовили новое уголовное дело, которое быстро могут подать, если он получит помилование президента. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщает Bloomberg.

Прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Ванс-младший готов подать ряд налоговых и других обвинений против Манафорта. По мнению двух источников агентства, это рассматривается как подстраховка, на случай, если президент США помилует бывшего помощника.

Ранее Трамп неоднократно жаловался касательно отношения к Манафорту со стороны спецпрокурора США Роберта Мюллера. В ноябре прошлого года он часто говорил о "силе помилования", которой он бы мог воспользоваться по отношению к себе и своих политических союзников.

Ранее сообщалось, что суд в штате Вирджиния 8 марта вынесет приговор Полу Манафорту по обвинению в финансовых махинациях. 
 
Ранее спецпрокурор Роберт Мюллер рекомендовал суду лишить Манафорта свободы на срок от 19 до 24 лет. Он уверен, что из-за действий политтехнолога правительство США и различные финучреждения лишились миллионов долларов.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, прокурор, Трамп, Дональд Трамп, Пол Манафорт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь