Против Манафорта откроют новое дело, если его помилует Трамп - СМИ

В штате Нью-Йорк прокуроры собрали уголовное дело против Пола Манафорта, которое будет подстраховкой на случай его помилования.

Против бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта подготовили новое уголовное дело, которое быстро могут подать, если он получит помилование президента. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщает Bloomberg.

Прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Ванс-младший готов подать ряд налоговых и других обвинений против Манафорта. По мнению двух источников агентства, это рассматривается как подстраховка, на случай, если президент США помилует бывшего помощника.

Ранее Трамп неоднократно жаловался касательно отношения к Манафорту со стороны спецпрокурора США Роберта Мюллера. В ноябре прошлого года он часто говорил о "силе помилования", которой он бы мог воспользоваться по отношению к себе и своих политических союзников.

Ранее спецпрокурор Роберт Мюллер рекомендовал суду лишить Манафорта свободы на срок от 19 до 24 лет. Он уверен, что из-за действий политтехнолога правительство США и различные финучреждения лишились миллионов долларов.

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