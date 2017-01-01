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Отравление алкоголем в Индии: число жертв растет

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В Индии уже пятьдесят человек умерли из-за отравления некачественным алкоголем в штате Ассам.
Жертвами отравления алкоголем в Индии стали 50 человек
Жертвами отравления алкоголем в Индии стали 50 человек
Reuters (архів)


В Индии как минимум 50 человек пострадали и 50 человек скончались, отравившись контрафактным алкоголем, сообщает Al Jazeera.

Ранее сообщалось о 17 погибших.

Инцидент произошел на северо-востоке страны. Большая часть пострадавших работала на чайной плантации в штате Ассам.

Полиция арестовала пятерых человек, в том числе владельца производства.

Напомним, ранее в штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд на севере Индии после употребления некачественного спиртного погибли более 110 человек.

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Теги: алкоголь, смерть, Индия, отравление
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Источник: korrespondent.net

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