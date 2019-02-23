Ким Чен Ын отправился на на встречу с Трампом

Точный маршрут бронированного поезда неизвестен. Вечером в субботу он пересек границу с Китаем.

Во Вьетнаме уже ждут Ким Чен Ына и Трампа

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправился во Вьетнам на второй саммит с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters в субботу, 23 февраля.

Отмечается, что Ким Чен Ын едет на бронированном епоезде. Ему предстоит преодолет 4,5 тысячи километров. На границе с Вьетнамом он сойдет с поезда и проедет еще 170 километров на машине.

Японское общественное телевидение NHK сообщило, что поезд Ким Чена пересек границу с Китаем в районе города Даньдун в 23:30 по местному времени.

При этом точный маршрут поезда неизвестен, например, пока не ясно поедет ли он через Пекин.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится 27-28 февраля, спустя восемь месяцев после исторического саммита в Сингапуре в июне 2018 года, по итогам которого стороны подписали совместный документ, в котором США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея взяла на себя обязательства по денуклеаризации.

Ранее стали известны подробности предстоящей встречи Трампа и Ына. Главной темой, по словам представителя администрации президента США, будет денуклеаризация КНДР.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet