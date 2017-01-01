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Мадуро назвал дьяволом президента Колумбии

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Ранее венесуэльский лидер разорвал дипломатические отношения с Боготой и закрыл границу.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал дьяволом колумбийского лидера Ивана Дуке. С таким заявлением глава государства выступил на митинге своих сторонников, который проходил в субботу, 23 февраля, в Каракасе.

"У него лицо ангела. Но я бы потрепал его за щеки и сказал: Ты дьявол, Иван Дуке, и ты не справишься с Венесуэлой... Вон отсюда, дьявол, вон, сатана!" - заявил Мадуро.

 

Напомним, президент Венесуэлы также объявил о разрыве всех отношений с Колумбией.

Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить из Колумбии гуманитарную помощь. 

Во время столкновений на границе сгорели три грузовика с гумпомощью. Остальные Дуке приказал вернуть в Колумбию, чтобы избежать потери грузов и защитить граждан.

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Теги: Колумбия, Венесуэла, Мадуро, Николас Мадуро
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Источник: ТАСС

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