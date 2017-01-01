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Дипломаты Колумбии покинули Венесуэлу пешком

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Покидая Венесуэлу, которая объявила о разрыве дипотношений с Колумбией, консулы перешли границу пешком.
Колумбийские дипломаты покинули Венесуэлу пешком
Колумбийские дипломаты покинули Венесуэлу пешком

Четыре колумбийских консула покинули территорию Венесуэлы. Об этом сообщила миграционная служба Колумбии в воскресенье, 24 февраля.
 
Дипломаты возглавляли колумбийские консульства, расположенные в Сан-Антонио, Сан-Кристобале, Пуэрто-Аякучо и Сан-Карлос-дель-Сулии. Покидая Венесуэлу, консулы перешли границу пешком.
 
Напомним, 23 февраля венесуэльский лидер Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Колумбией и дал дипломатам сутки на то, чтобы покинуть страну.

Такое решение принято из-за активного участия Боготы в попытках доставить американскую гуманитарную помощь в Венесуэлу, несмотря на запрет Каракаса.

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Теги: Колумбия, Венесуэла, кризис, дипломат
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Источник: korrespondent.net

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