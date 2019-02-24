Правительство Британии изучает возможность переноса Brexit - СМИ

В кабинете министров считают, что двух месяцев хватит, чтобы вывести ситуацию из нынешнего тупика.

Правительство Великобритании рассматривает возможность переноса срока выхода из Евросоюза на два месяца. Об этом вечером в воскресенье, 24 февраля, сообщило The Telegraph со ссылкой на источники.

Так, по данным издания, в канцелярии главы правительства разработан план, в соответствии с которым Мэй официально обратится с соответствующей просьбой к Евросоюзу, если к 12 марта британский парламент будет по-прежнему не готов одобрить проект соглашения о Brexit. Именно до этого числа, как в воскресенье заявила сама Мэй, в парламенте должно состояться новое голосование по проекту сделки с Брюсселем, нынешний вариант которой депутаты отвергли 15 января.

В кабинете министров считают, что двух месяцев хватит, чтобы вывести ситуацию из тупика, в котором она сейчас находится. При этом, по данным The Guardian, в ЕС предпочли бы отложить Brexit до конца 2020 года, когда истечет очередной семилетний бюджетный период Евросоюза.

Продлить срок выхода страны из ЕС от Мэй требуют как многие члены ее партии, так и оппозиция. По меньшей мере трое членов кабмина выступают за перенос Brexit и грозят подать в отставку, если Мэй не откажется от варианта, при котором Великобритания выйдет из ЕС без сделки, что чревато крайне негативными последствиями для экономики королевства. В то же время, против продления переговоров с ЕС выступают члены влиятельного правого крыла Консервативной партии - евроскептики, не опасающиеся последствий жесткого Brexit.

Как в воскресенье заявила сама Мэй, пообещав продолжать переговоры с Евросоюзом на этой неделе, перенос Brexit не станет решением существующих проблем, а лишь отсрочит необходимость принимать болезненные решения.

Как известно, дедлайн Brexit назначен на 29 марта.

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