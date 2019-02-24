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Правительство Британии изучает возможность переноса Brexit - СМИ

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В кабинете министров считают, что двух месяцев хватит, чтобы вывести ситуацию из нынешнего тупика.
Правительство Британии изучает возможность переноса Brexit на два месяца
Правительство Британии изучает возможность переноса Brexit на два месяца
Getty Images

Правительство Великобритании рассматривает возможность переноса срока выхода из Евросоюза на два месяца. Об этом вечером в воскресенье, 24 февраля, сообщило The Telegraph со ссылкой на источники.

Так, по данным издания, в канцелярии главы правительства разработан план, в соответствии с которым Мэй официально обратится с соответствующей просьбой к Евросоюзу, если к 12 марта британский парламент будет по-прежнему не готов одобрить проект соглашения о Brexit. Именно до этого числа, как в воскресенье заявила сама Мэй, в парламенте должно состояться новое голосование по проекту сделки с Брюсселем, нынешний вариант которой депутаты отвергли 15 января.

В кабинете министров считают, что двух месяцев хватит, чтобы вывести ситуацию из тупика, в котором она сейчас находится. При этом, по данным The Guardian, в ЕС предпочли бы отложить Brexit до конца 2020 года, когда истечет очередной семилетний бюджетный период Евросоюза.

Продлить срок выхода страны из ЕС от Мэй требуют как многие члены ее партии, так и оппозиция. По меньшей мере трое членов кабмина выступают за перенос Brexit и грозят подать в отставку, если Мэй не откажется от варианта, при котором Великобритания выйдет из ЕС без сделки, что чревато крайне негативными последствиями для экономики королевства. В то же время, против продления переговоров с ЕС выступают члены влиятельного правого крыла Консервативной партии - евроскептики, не опасающиеся последствий жесткого Brexit.

Как в воскресенье заявила сама Мэй, пообещав продолжать переговоры с Евросоюзом на этой неделе, перенос Brexit не станет решением существующих проблем, а лишь отсрочит необходимость принимать болезненные решения.

Как известно, дедлайн Brexit назначен на 29 марта.

 

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Теги: Великобритания, выход Великобритании из ЕС, Brexit, Тереза Мэй
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Источник: korrespondent.net

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