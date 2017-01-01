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США ввели санкции против губернаторов Венесуэлы

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Под ограничения попали четыре руководителя штатов, которые препятствуют доставке гуманитарной помощи в страну.
На границе Венесуэлы обострилась ситуация
На границе Венесуэлы обострилась ситуация

Вашингтон ужесточил санкции против Венесуэлы и внес в черный список четырех губернаторов венесуэльских штатов. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщило министерство финансов США.

Под санкции попали губернаторы штатов Сулия, Апуре, Варгас и Карабобо - Омар Хосе Прието, Рамон Алонсо Каррисалес, Хорхе Луис Гарсия и Рафаэль Алехандро Лакава. 

Активы чиновников в США заморозили и запретили американским гражданам заключать с ними любые сделки. 

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ведомство вводит ограничения против четырех губернаторов штатов, которые поддерживают президента Николаса Мадуро и мешают доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу.

Напомним, 23 и 24 февраля обострилось противостояние между силами оппозиции и правительством Мадуро.

Глава Венесуэлы закрыл границы страны с Бразилией и Колумбией, чтобы воспрепятствовать поставкам гуманитарной помощи в страну.

В результате столкновения венесуэльских военных с активистами на границе с Колумбией в субботу погибли не менее четырех человек, около 300 получили ранения.

Большая часть гуманитарного груза, который пытались доставить в Венесуэлу из Колумбии, сгорела из-за действий венесуэльских силовиков.

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Теги: США, Венесуэла, губернаторы, санкции
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Источник: korrespondent.net

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