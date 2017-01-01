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В Госдепе "приняли к сведению" отставку главы МИД Ирана

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Майк Помпео назвал уходящего в отставку Мохаммада Джавада Зарифа "подставным лицом религиозной мафии".
Госсекретарь Майк Помпео
Госсекретарь Майк Помпео
 
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США не изменят свою политику по отношению к Ирану независимо от того, уйдет ли в отставку иранский министр иностранных дел Джавад Зариф. Об этом глава Госдепа написал в Twitter во вторник, 26 февраля.
 
"Наша политика остается неизменной, режим (иранский - ред.) должен действовать как в нормальной стране и уважать свой народ", - отметил дипломат.
 
Он также добавил, что США обратили внимание на информацию об отставке.
 
"Мы принимаем к сведению отставку Джавада Зарифа. Посмотрим, насколько это определенно.В любом случае, он (Джавад Зариф) и Хасан Рухани (президент Ирана - ред.) - подставные лица коррумпированной религиозной мафии. Нам известно, что все окончательные решения принимает Хаменеи (аятолла Хаменеи - духовный лидер Ирана - ред.)".
 
Напомним, 25 февраля Зариф объявил об отставке в Instagram, извинившись за неспособность продолжать службу.
 
Ранее Помпео призвал ужесточить санкции против Ирана из-за разработки Тегераном новых ракет.
 

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Теги: Иран, отставка, МИД, увольнение, госдепартамент США, Госдеп, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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