В Госдепе "приняли к сведению" отставку главы МИД Ирана

Майк Помпео назвал уходящего в отставку Мохаммада Джавада Зарифа "подставным лицом религиозной мафии".

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США не изменят свою политику по отношению к Ирану независимо от того, уйдет ли в отставку иранский министр иностранных дел Джавад Зариф. Об этом глава Госдепа написал в Twitter во вторник, 26 февраля.

"Наша политика остается неизменной, режим (иранский - ред.) должен действовать как в нормальной стране и уважать свой народ", - отметил дипломат.

Он также добавил, что США обратили внимание на информацию об отставке.

"Мы принимаем к сведению отставку Джавада Зарифа. Посмотрим, насколько это определенно.В любом случае, он (Джавад Зариф) и Хасан Рухани (президент Ирана - ред.) - подставные лица коррумпированной религиозной мафии. Нам известно, что все окончательные решения принимает Хаменеи (аятолла Хаменеи - духовный лидер Ирана - ред.)".

We note @JZarif’s resignation. We’ll see if it sticks. Either way, he and @HassanRouhani are just front men for a corrupt religious mafia. We know @khamenei_ir makes all final decisions. Our policy is unchanged—the regime must behave like a normal country and respect its people. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 26 февраля 2019 г.

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