В Британии выпустили первые бонды для защиты от терактов

В компании Pool Re отметили, что одной из важных особенностей рынка является непредсказуемость террористической угрозы.

Британская компания объявила о выпуске первых в мире катастрофных облигаций АР (архив)

Британская государственная перестраховочная компания Pool Re объявила о выпуске первых в мире катастрофных облигаций, предназначенных исключительно для защиты от терактов. Об этом говорится в сообщении компании, пишет Интерфакс во вторник, 26 февраля.

Трехлетние бонды на 75 млн фунтов стерлингов ($99 млн) с купоном 5,9% размещаются через SPV-компанию Baltic PCC Ltd.

Как сообщается, ценные бумаги являются первым в истории договором страхования ценных бумаг (ILS), предназначенным исключительно для покрытия риска, связанного с терроризмом. Он охватывает физический ущерб, возникающий в результате террористических атак на основе возмещения ущерба, включая химические, биологические, радиологические и ядерные атаки, а также ущерб, связанный с кибер-триггером.

Ранее СМИ сообщали, что Украина разместила еврооблигации на 2 млрд долларов.

Самые дорогие. Украина разместила евробонды

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