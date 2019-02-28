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Кремль ответил на планы США по новым санкциям

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Новые возможные ограничительные меры США направлены против российских банков, госдолга, инвестиций в нефтегазодобычу и кораблестроение.
Новые санкции США ухудшат отношения между странами, считает Песков
Новые санкции США ухудшат отношения между странами, считает Песков
AP

В Кремле назвали дополнительным ударом в отношениях с США возможное введение новых санкции. Об этом в четверг, 28 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Он отметил, что документ пока представлен не в окончательной редакции, тем не менее, в Кремле его внимательно изучают.

"Безусловно, это очень серьезный материал, который, в случае реализации этого законопроекта, станет дополнительным ударом по двусторонним российско-американским отношениям", - сказал он.

В то же время Песков подчеркнул, что российская экономика в значительной степени приспособилась как к уже существующим санкциям, так и к возможному их усилению.

"Все меры для хеджирования рисков от дальнейших непредсказуемых, недружественных действий со стороны США были заведомо приняты нашим правительством. Все превентивные меры уже реализованы, поэтому каких-то опасений относительно устойчивости банковской системы быть не должно", - сказал представитель Кремля.

Как сообщалось, на сайте Конгресса США 27 февраля появился обновленный законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России. Новые ограничительные меры направлены против российских банков, госдолга, инвестиций в нефтегазодобычу и кораблестроение.

 

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Теги: Россия, США, Кремль, санкции, Дмитрий Песков, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
lusyika    28.02.2019, 14:16
Оценка:  0
lusyika
Слухайте в усіх храмах московії - ТРУ-ЛЯ-ЛЯ, ТРУ-ЛЯ-ЛЯ ВСЬО СМАГУ ЗА ТРИ РУБЛЯ!!!!!!!!!!!
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