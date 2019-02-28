В Германии посадили племянника телеведущего Киселева

Мужчину задержали после интервью его дяди, в котором тот рассказал, что племянник воюет на Донбассе.

Мюнхенский суд приговорил Сергея Киселева – племянника российского телеведущего Дмитрия Киселева и бывшего священника к двум годам и трем месяцам заключения. Его признали виновным в подготовке к участию к боевым действиям против Украины на Донбассе, сообщает в четверг, 28 февраля, RTVI.

Дело против Сергея Киселева завели после интервью его известного дяди, которое вышло весной 2016 года. В нем Дмитрий Киселев упомянул, что его племянник поехал на войну в Украину, и принимал участие в боях "где-то под Горловкой". Весной 2018 года полиция получила европейский ордер на его арест. Сергея Киселева задержали в Болгарии и отправили в Германию.

Отмечается, что Киселева-младшего обвиняли в подготовке тяжкого преступления, угрожающего государственной безопасности, и в нарушении закона о хранении оружия. Ему грозило до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, в августе 2014 года Сергей Киселев прошел боевую подготовку в лагере под Петербургом, где учился обращаться с автоматом и пистолетом. Обвиняемый частично признал вину, поэтому обвинение, защита и суд договорились, что наказание ограничится сроком в 2-2,5 года лишения свободы.

Адвокаты Киселева настаивали, что прямых доказательств прохождения Киселевым боевой подготовки нет. На фигурирующих в деле фотографиях из Петербурга не зафиксированы непосредственно военизированные занятия – Киселев лишь позирует там с другими участниками, а также получает медаль "Имперского легиона". Обвиняемый отказался признавать, что проходил боевую подготовку. На суде он утверждал, что просто ждал в Петербурге отправки на Донбасс.

Судья признал, что точно доказать прохождение обвиняемым боевой подготовки не удалось, хотя многое и говорит в пользу этого. Суд также учел, что у Киселева нет судимости.

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Ранее Дмитирий Киселев проиграл европейский суд по отмене санкций. Также его обязали оплатить издержки суда.

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