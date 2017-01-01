Экс-адвоката Трампа вновь допросят в Конгрессе

Бывшему юристу Дональда Трампа Майклу Коэну вновь придется побывать на Капитолийском холме в Вашингтоне.



Американские конгрессмены приняли решение во второй раз допросить бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна, сообщает CNN

Коэн вновь выступит перед конгрессом в среду, 6 марта. В этот же день бывший юрист Трампа должен был начать отбывать трехлетний тюремный срок, на который его осудили за мошенничество.





Напомним, 28 февраля Коэн участвовал в закрытых слушаниях в комитете , а перед этим еще дважды на этой неделе отвечал на вопросы конгрессменов. По словам руководителя комитета Адама Шиффа, Коэн якобы "смог пролить свет на многие вопросы".

Коэн, более 10 лет работавший личным адвокатом Трампа, заявил, что президент США оскорблял чернокожих , угрожал журналистам и лгал, чтобы попасть в список Forbes.

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