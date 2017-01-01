Россиянин задержан в Греции по запросу Украины

Украина обвиняет Евгения Калинина в нарушении налогового законодательства во время работы в стране.

В Греции задержали российского специалиста в сфере энергетики Евгения Калинина по запросу Украины. Об этом в субботу, 2 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката задержанного Янниса Рахиотиса.

По его словам, россиянин находился в служебной командировке. Калинина задержали в афинском аэропорту 28 февраля.

Адвокат сообщил, что слушание по делу российского специалиста состоялось в пятницу.

"По решению прокурора Калинин отправлен в тюрьму до тех пор, пока в Грецию не доставят украинский запрос на экстрадицию", — рассказал Рахиотис.

Он отметил, что Украина обвиняет россиянина в нарушении налогового законодательства во время работы в стране.

"Однако это дело является политическим. Калинин находится в списке известного сайта Миротворец. Его преследуют за то, что он поддерживал бывшего президента Украины Виктора Януковича", – подчеркнул адвокат.

В российском посольстве заявили, что оказывают Калинину всю необходимую консульскую помощь.

Агентство отмечает, что Евгений Калинин до 2011 года был вице-президентом ТНК-ВР Коммерс в Украине, после чего уволился из компании.

На сайте Миротворец указано, что Калинин разыскивается полицией. Он считается лицом, скрывающимся от органов досудебного расследования. Датой исчезновения указано 29 мая 2017 года. Калинина обвиняют в создании преступной организации, службеном подлоге и уклонении от уплаты налогов (ст.255 ч.1, ст.366 ч.1, ст.212 ч.3 УК Украины).

Фото: скриншот

Напомним, в июле 2018 года Греция выслала из страны двух российских дипломатов. Также власти страны запретили въезд еще двум гражданам РФ.

Причиной для такого решения стали "многочисленные и скоординированные" действия России, направленные на усиление своего влияния в Греции.

МИД РФ вызвало посла Греции и сообщило ему о зеркальных мерах в ответ на высылку Афинами российских дипломатов.

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