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Трамп назвал шуткой обращение к РФ взломать почту Клинтон

Комментариев: 1
Трамп высмеял американские СМИ, когда те восприняли всерьез его призыв к РФ взломать почту Клинтон.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что шутил в 2016 году, когда якобы обратился к России с просьбой взломать почту экс-госсекретаря и кандидата в президенты Хиллари Клинтон, сообщает Mediaite.
 
Американский лидер в шутку попросил РФ поделиться с ним письмами со взломанной почти Клинтон. Саркастическая просьба вызвала негодование среди представителей американских СМИ.
 
"Тогда этот лживый CNN и другие говорят: "Он попросил Россию получить электронные письма. Ужасно", – заявил Трамп, назвав тех, кто воспринял обращение всерьез, "больными".

Трамп признал вмешательство России в выборы в США
 
Напомним, скандал с российским вмешательством в американские выборы возник после избрания Трампа президентом США в 2016 году. Демократы, в том числе и проигравшая Клинтон, обвиняют РФ в манипуляциях в социальных сетях и во взломе компьютеров Демократической партии. Россия отвергает обвинения.

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Теги: Россия-США, Клинтон, Трамп, электронная почта
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Л_о_л_а    03.03.2019, 00:01
Оценка:  0
Л_о_л_а
прикалывается???
давно уже все прочитали...
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