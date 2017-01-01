В Мексике произошло сильное землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился в 75 километрах северо-восточнее города Сиуатанехо.

Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в 75 км северо-восточнее мексиканского города Сиуатанехо. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS) в понедельник, 4 марта.

По данным оперативной обработки, эпицентр зафиксированного землетрясения имел координаты 18.59 градуса северной широты и 101.27 градуса западной долготы.

Подземный толчок произошел на глубине 66 километров.

По интенсивности сотрясений в эпицентре это сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

О разрушениях и пострадавших среди населения не сообщается.

Ранее около американского города Норуолк, который является пригородом Лос-Анджелеса, произошло землетрясение магнитудой 3,1.

Также сообщалось, что 26 февраля в Чили произошли сразу четыре землетрясения магнитудой от 4,4 до 5,3.

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