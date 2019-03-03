Торнадо в США: число жертв выросло до 23 человек

Медицинский центр восточной Алабамы принял более 40 пострадавших от торнадо и ожидает принять еще больше.

В результате двух торнадо в округе Ли американского штата Алабама погибли не менее 23 человек. Об этом сообщает местное издание WSFA со ссылкой на данные шерифа округа Джея Джонса в воскресенье, 3 марта.

Отмечается, что до сих пор некоторые люди пока числятся пропавшими без вести, несколько человек госпитализированы с тяжелыми травмами.

Медицинский центр восточной Алабамы сообщил, что принял более 40 пострадавших от торнадо и ожидает принять еще больше. Некоторые люди сразу направляются в соседние больницы.

Во всем штате Алабама объявлен режим чрезвычайного положения. Несколько десятков тысяч человек остались без света, все школы округа Ли 4 марта будут закрыты.

Ранее сообщалось о 14 погибших в результате двух торнадо в штате Алабама.

Напомним, в феврале на Кубе жертвами торнадо стали семь человек. Число пострадавших тогда составило примерно 200 человек.

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