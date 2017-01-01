Спецслужбы Польши предотвратили теракт

Силовик задержали мужчину, которого подозревают в подготовке теракта. Задержанный выходец из польского города Радом Даниель Л.

Агентство внутренней безопасности Польши задержало мужчину, который подозревается в подготовке в республике теракта. Об этом сообщило в понедельник Польское агентство печати.

По имеющимся данным, задержанный выходец из польского города Радом Даниель Л. (фамилия по польским законам не называется) собирал информацию и средства для террористической деятельности.

Пресс-секретарь координатора спецслужб в правительстве Польши Мариуша Каминьского Станислав Жарын рассказал, что подозреваемый был задержан 12 января. Суд принял решение о заключении задержанного под стражу сроком на три месяца.

"В ходе обыска мест, где находился задержанный, были найдены доказательства, указывающие на то, что тот собирал информацию и получал денежные средства, которые планировалось использовать для преступной деятельности террористического характера", - указал Жарын.

Задержанному предъявлены обвинения в подготовке к совершению теракта. Ведется расследование.

Как сообщалось, в Польше по подозрению в терроризме задержали чеченца. Суд уже принял решение о депортации подозреваемого. Пока он находится под депортационным арестом. Также в Нидерландах задержали четырех человек за подготовку теракта.

Напомним, в Германии усилили меры безопасности в аэропортах из-за угрозы терактов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet