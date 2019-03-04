Мэй перепутала шпиль в Солсбери

Вместе с сообщением о визит в Солсбери премьер-министр Великобритании опубликовала фото собора из Бата.

Тереза Мэй опубликовало фото не того шпиля Getty Images

На официальной странице британского премьера Терезы Мэй в Twitter был размещен пост о Солсбери, ошибочно проиллюстрированный фотографией из Бата. На ошибку обратил внимание журналист Джим Уотерсон.

"Уж российские подозреваемые в отравлении могли бы опознать правильный шпиль церкви", - написал Уотерсон.

Согласно заявлению премьер-министра, ошибка была исправлена.

Напомним, сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приехала в Солсбери в годовщину отравления бывшего российского агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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