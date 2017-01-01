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Клинтон отказалась от участия в выборах 2020 года

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Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон не собирается участвовать в президентской гонке 2020 года.
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон
Getty Images


Соперница Дональда Трампа на выборах президента США 2016 года, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон не станет выдвигать свою кандидатуру в следующем году. Об этом она заявила в интервью телеканалу News 12.

"Я не баллотируюсь, но я продолжу работать, и говорить, и отстаивать свои убеждения", – сказала Клинтон.

По ее словам, у нее также нет планов участвовать в борьбе за должность губернатора или мэра Нью-Йорка. Сейчас Клинтон "помогает своей партии, а также наслаждается жизнью писателя, активиста и бабушки".

Напомним, в 2016 году на выборах президента США представитель Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу. Он получил голоса 304 членов коллегии выборщиков, Клинтон – 227.

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В то же время по общему числу голосов избирателей Клинтон обошла Трампа: за нее проголосовали 48,07% избирателей против 45,99% у Трампа. Победы Трамп достиг из-за существующей в США системы непрямых выборов.

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Теги: Хиллари Клинтон, Клинтон, выборы президента
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Источник: korrespondent.net

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