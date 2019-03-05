Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Коста-Рике изъяли полторы тонны кокаина

Комментариев: 3
Перехваченная партия кокаина оказалось самой крупной из тех, что были конфискованы в Коста-Рике с начала года.
Изъятые наркотики
Изъятые наркотики

Более 1,4 т кокаина конфисковали в Коста-Рике в ходе спецоперации. Об этом сообщило накануне агентство EFE со ссылкой на заявление МВД страны.

Сотрудники береговой охраны перехватили возле южного побережья страны быстроходный катер, который доставлял партию наркотиков.

В ходе преследования трое граждан Колумбии, которые сопровождали груз, сбросили пакеты с кокаином в море и причалили к берегу в районе пляжа Эскондида в провинции Пунтаренас. После этого они попытались скрыться, однако были задержаны правоохранителями.

По данным властей Коста-Рики, перехваченная партия кокаина оказалось самой крупной из тех, что были конфискованы в стране с начала года.

Контрабандисты часто пытаются использовать территорию и прибрежные воды Коста-Рики для переброски партий наркотиков из Южной Америки в США. По официальным данным, в прошлом году правоохранительные органы центральноамериканской страны перехватили 33,6 т кокаина, а также изъяли у злоумышленников $3,7 млн.

Ранее в США изъяли рекордную партию наркотиков, которая предварительно оценивается почти в миллиард долларов. Ее должны были доставить в Австралию в двух больших контейнерах. Среди изъятых наркотиков было более полутора тонн метамфетамина, 25 килограммов кокаина и еще 5 тонн героина.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: наркотики, кокаин, полиция, Коста-Рика, наркоторговля, изъяли крупнейшую партию кокаина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Духовный_скреп    05.03.2019, 09:14
Оценка:  0
Духовный_скреп
Шо теперь Печальная Лошадь своими ноздрями нюхать будет?
П    05.03.2019, 08:34
Оценка:  +2
П
Это же дипломатический груз! Вернуть немедленно! "Кокснаш" ))))))
BROKER666    05.03.2019, 08:12
Оценка:  +1
BROKER666
отправят на уничтожение... в кремль
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь