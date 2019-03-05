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Китай запланировал рост военного бюджета до $177 млрд

Комментариев: 2
Военные расходы Китая по своему объему занимают второе место в мире и уступают только США.
Показательные выступления китайских морпехов
Показательные выступления китайских морпехов

Военный бюджет Китая в 2019 году вырастет на 7,5%, до 1,19 трлн юаней (177,6 млрд долларов). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект бюджета Китая.

Отмечается, что военный бюджет Китая по объему занимает второе место в мире после США. Обнародованный в марте прошлого года военный бюджет Китая на 2018 год предусматривал увеличение расходы Китая на оборону на 8,1% – до 175 млрд долларов.

В 2017 году военные расходы Китая выросли лишь на 7% – это были самые низкие темпы роста за семь лет.

Ранее СМИ сообщили, что Китай может производить до 40 истребителей пятого поколения в год. В стране построили четвертую сборочную линию по производству истребителей J-20.

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Теги: бюджет, Китай, расходы, оборона
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Woodbrother    05.03.2019, 08:47
Оценка:  +2
Woodbrother
россия, как единая страна , доживает свои последние годы Печалька то какая
doc1    05.03.2019, 08:42
Оценка:  +3
doc1
Бедные китайци, как мне их жаль, а ведь рядом такие земли пустуют...
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