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В США найден обладатель джекпота на $1,5 млрд

Комментариев: 1
Победитель лотереи Mega Millions выбрал опцию единовременного платежа в размере почти 878 млн долларов.
Победитель имел время до 19 апреля, чтобы претендовать на выигрыш
Победитель имел время до 19 апреля, чтобы претендовать на выигрыш

Организаторы американской лотереи Mega Millions связались с жителем штата Южная Каролина, который еще в октябре 2018 года сорвал джекпот на рекордную сумму 1,5 млрд долларов. Об этом сообщает АР во вторник, 5 марта.

Отмечается, что победитель пожелал остаться анонимным.

 
"Житель Южной Каролины, подавший заявление на получение второго по величине выигрыша в лотерею в истории США, выбрал опцию единовременного платежа в размере почти 878 млн долларов. Это самая большлая выплата джекпота одному победителю в истории Соединенных Штатов", – говорится в сообщении.

Исполнительный директор лотерейной комиссии Хоган Браун заявил, что уважает решение победителя остаться анонимным, и пообещал соблюсти его пожелания.

Выигрышный билет был продан в период между 20 октября и 23 октября прошлого года в магазине KC Mart в Симпсонвилле, штат Южная Каролина. Теперь продавец получит премию в 50 тысяч долларов. А победитель имел время до 19 апреля, чтобы претендовать на выигрыш.

Напомним, 13 января 2016 года был сорван самый большой джекпот в истории США – приз лотерии Powerball в размере $1,585 млрд. Тогда выгрыш был разделен между покупателями билетов в трех штатах – Калифорния, Флорида и Теннесси.

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Теги: США, деньги, лотерея, выигрыш, джекпот
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    05.03.2019, 11:43
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
У меня имеется способ заглянуть в будущее, не на долго, максимум неделю. Выиграть в Супер Лото 25 032 000. Но после этого меня сразу вычислят и уничтожат. Поэтому и не играю в лотереи.
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