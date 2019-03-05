В США найден обладатель джекпота на $1,5 млрд

Победитель лотереи Mega Millions выбрал опцию единовременного платежа в размере почти 878 млн долларов.

Победитель имел время до 19 апреля, чтобы претендовать на выигрыш

Организаторы американской лотереи Mega Millions связались с жителем штата Южная Каролина, который еще в октябре 2018 года сорвал джекпот на рекордную сумму 1,5 млрд долларов. Об этом сообщает АР во вторник, 5 марта.

Отмечается, что победитель пожелал остаться анонимным.

"Житель Южной Каролины, подавший заявление на получение второго по величине выигрыша в лотерею в истории США, выбрал опцию единовременного платежа в размере почти 878 млн долларов. Это самая большлая выплата джекпота одному победителю в истории Соединенных Штатов", – говорится в сообщении.

Исполнительный директор лотерейной комиссии Хоган Браун заявил, что уважает решение победителя остаться анонимным, и пообещал соблюсти его пожелания.

Выигрышный билет был продан в период между 20 октября и 23 октября прошлого года в магазине KC Mart в Симпсонвилле, штат Южная Каролина. Теперь продавец получит премию в 50 тысяч долларов. А победитель имел время до 19 апреля, чтобы претендовать на выигрыш.

Напомним, 13 января 2016 года был сорван самый большой джекпот в истории США – приз лотерии Powerball в размере $1,585 млрд. Тогда выгрыш был разделен между покупателями билетов в трех штатах – Калифорния, Флорида и Теннесси.

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