В Конгрессе США заявили о новом масштабном расследовании против Трампа
Председатель комитета по судебным делам в палате представителей Конгресса США Джеррольд Надлер объявил о начале широкомасштабного расследования деловой и политической сферы деятельности президента США Дональда Трампа. Об этом в понедельник, 4 марта сообщило CNN.
Отмечается, что это начало медленного, но целенаправленного движения демократов в Конгрессе к возбуждению дела об импичменте Трампа.
В центре внимания Надлера расследование возможного препятствования правосудию, денежные выплаты двум женщинам в обмен на молчание о их связи с Трампом, возможный сговор с Россией во время предвыборной кампании 2016 года и нарушение положения конституции США о вознаграждении.
Телеканал отмечает, что инициативу неслучайно проявил именно Надлер - в случае начала процедуры импичмента, она будет проходить через тот же судебный комитет и контролироваться Надлером.
В Белом доме новое расследование представителей Демократической партии в Конгрессе США против Трампа назвали "позорным".
СМИ ловят Трампа на лжи по 22 раза на день
Ранее сообщалось, что Конгресс намерен проверить налоги Трампа за 10 лет.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet