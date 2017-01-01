Китайские хакеры атаковали десятки вузов в США - СМИ

Хакеры пытаются украсть исследований в области военно-морских технологий ВМС США, пишут СМИ.

В США уличили хакеров из Китая в попытке кражи секретной информации Getty Images

Связанные с Китаем хакеры осуществляют кибератаки на университеты в США, Канаде и странах Юго-Восточной Азии в рамках похищения исследований в области военно-морских технологий. Об этом сообщает во вторник, 5 марта, газета The Wall Street Journal, ссылаясь на данные информационного подразделения по кибербезопасности iDefense компании Accenture Security.

Согласно опубликованным данным, среди вузов, подвергшихся кибератакам со стороны КНР, - Гавайский университет, Университет штата Вашингтон, Массачусетский технологический институт, Университет штата Пенсильвания и другие. Большинство из них, по данным издания, так или иначе связаны с Океанографическим институтом в Вудс-Хол (штат Массачусетс), который также подвергся кибератаке. У ряда этих вузов заключены контракты с ВМС США.

Газета сообщает, что специалистам iDefense удалось засечь во внутренних сетях упомянутых вузов киберактивность, исходящую со стороны серверов, расположенных на территории Китая и контролируемых группой хакеров, известной экспертам под разными названиями - Temp.Periscope, Leviathan или Mudcarp. Американская компания FireEye, специализирующаяся на компьютерной безопасности, указала, что информация, распространенная iDefense, в целом соответствует их собственным данным.

The Wall Street Journal подчеркивает, что "китайские власти пока никак не комментировали появившуюся информацию, отрицая в принципе свою причастность к осуществлению каких-либо кибератак".

В декабре WSJ сообщила о том, что хакеры, связанные с КНР, за последние полтора года значительно усилили попытки кибервзлома электронных систем компаний - подрядчиков ВМС США. Как отмечало издание, хакерам предположительно удалось похитить, в частности, засекреченную информацию, имеющую отношение к новейшим военным технологиям США.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet