В Австрии на оружейном заводе прогремел взрыв, есть жертвы

В результате взрыва на оружейном заводе Glock в австрийской земле Каринтия один работник погиб, еще один ранен.

В Австрии на заводе производителя известного оружия Glock в земле Каринтия произошел взрыв, в результате которого один работник погиб, еще один получил тяжелые ранения. Об этом во вторник, 5 марта, сообщает АРА.

"В результате взрыва на оружейном заводе Glock в городке Ферлах в Каринтии во вторник погиб один работник. Он умер сразу на территории завода. Еще один человек, также многолетний работник получил тяжелые ранения", - говорится в сообщении.

Известно, что раненого доставили в госпиталь, его состояние "стабильное".

Сейчас причина взрыва на заводе всемирно известного производителя пистолетов неизвестна. Полиция проводит расследование.

Также сообщается, что угрозы для населения, проживающего рядом с заводом, нет.

Ранее в Амстердаме прогремел взрыв в одном из кофе-шопов - заведении, имеющем лицензию на продажу конопли и продукции из нее.

Также сообщалось, что в Узбекистане во время медосмотра учеников в городской больнице Андижана прогремел взрыв, в результате которого пострадали 18 школьников и четыре учителя.

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