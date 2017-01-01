Шотландия и Уэльс выступили против соглашения о Brexit

Парламенты Шотландии и Уэльса официально выступили против соглашения о Brexit, разработанного правительством Великобритании и ЕС.

Парламенты Шотландии и Уэльса на своих заседаниях во вторник, 5 марта, официально выступили против соглашения о Brexit, разработанного британским правительством и Евросоюзом. Об этом сообщает Reuters.

"Шотландский парламент и валлийская национальная ассамблея в этот вторник проголосовали против Brexit-соглашения, разработанного между правительством Соединенного Королевства и Брюсселем. Это первый раз, когда они сделали подобный шаг так одновременно", - говорится в сообщении.

Ожидается, что решение этих парламентов усилит и без того серьезные внутренние трения в Великобритании по поводу выхода из Европейского Союза, официальной датой которого должно стать 29 марта.

В то же время отмечается, что эти голосования не будут иметь никакой обязывающей силы, выступая скорее средством кристаллизации оппозиции нынешнему британскому правительству.

Известно, что само же соглашение о Brexit должен поддержать только общий британский парламент в Лондоне, а соответствующее голосование запланировано на следующую неделю.

Напомним, в ходе референдума о выходе страны из ЕС в 2016 году Англия и Уэльс проголосовали преимущественно за это, в то время как Шотландия и Северная Ирландия - против.

Как сообщалось, Евросоюз готов к уступкам Лондону по Brexit. ЕС готов согласиться с отсрочкой выхода Великобритании из его состава, но на определенных условиях.

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