Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США принялись за разработку гиперзвукового оружия

Комментариев: 0
Министерство обороны США просит у Конгресса 2,6 млрд долларов для разработки гиперзвукового оружия.
Пентагон попросил увеличить финансирование разработки гиперзвукового оружия
Пентагон попросил увеличить финансирование разработки гиперзвукового оружия

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение увеличить бюджет на разработку гиперзвукового оружия вместо дополнительного финансирования систем противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники в Пентагоне.
 
Отмечается, что Минобороны США запросило у Конгресса меньшее количество денег для Агентства по ПРО – 9,4 млрд вместо 9,9 млрд долларов годом ранее. При этом ведомство просит 2,6 млрд долларов для разработки гиперзвукового оружия.
 
Напомним, ранее Трамп после приостановки участия США в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) заявлял, что Штаты обзаведутся "самыми эффективными и передовыми" системами ПРО, которые смогут защитить все города страны.

Разведка США считает РФ и Китай угрозой в космосе
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: армия и вооружение, США, Пентагон, оружие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь