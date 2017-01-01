США принялись за разработку гиперзвукового оружия

Министерство обороны США просит у Конгресса 2,6 млрд долларов для разработки гиперзвукового оружия.



Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение увеличить бюджет на разработку гиперзвукового оружия вместо дополнительного финансирования систем противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщает

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение увеличить бюджет на разработку гиперзвукового оружия вместо дополнительного финансирования систем противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники в Пентагоне.

Отмечается, что Минобороны США запросило у Конгресса меньшее количество денег для Агентства по ПРО – 9,4 млрд вместо 9,9 млрд долларов годом ранее. При этом ведомство просит 2,6 млрд долларов для разработки гиперзвукового оружия.







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Напомним, ранее Трамп после приостановки участия США в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) заявлял, что Штаты обзаведутся "самыми эффективными и передовыми" системами ПРО, которые смогут защитить все города страны.

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