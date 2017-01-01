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Австралию заметает снегом

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Похолодание в Австралии сопровождается сильным ветром, проливным дождем и песчаной бурей.
Снегопад в Австралии
Снегопад в Австралии
Скриншот из видео

Сильная жара на юго-востоке Австралии накануне сменилась похолоданием. Об этом в среду, 6 марта, сообщает Stormnews.

Читай также: На Мексику обрушился снегопад

Отмечается, что в восточной части штата Виктория пошел снег. Его зафиксировали камеры на горе Боу-Боу, высота которой превышает 1,5 км.

Также снег выпал в горах на острове Тасмания.

 

 

 

Напомним, в конце февраля в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе выпал снег.

 

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Теги: Австралия, погода, снегопады, видео, фото, снег, снегопад
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Источник: korrespondent.net

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