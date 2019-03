Австралию заметает снегом

Сильная жара на юго-востоке Австралии накануне сменилась похолоданием. Об этом в среду, 6 марта, сообщает Stormnews.

Отмечается, что в восточной части штата Виктория пошел снег. Его зафиксировали камеры на горе Боу-Боу, высота которой превышает 1,5 км.

Также снег выпал в горах на острове Тасмания.

Cradle Mountain, Tasmania receiving a taste of Winter this aftenoon as well! Let it SNOW! ❄❄😍 Video: @CradleMtHotel pic.twitter.com/saAE2zP3Dt

Closed due to fires ...and then the snow arrives!

We hope the resort will open again tomorrow. Stay tuned for an update in the morning. Photos from our live cameras.@JaneBunn @9NewsMelb pic.twitter.com/S20c4xgbOF