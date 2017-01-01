Австралию заметает снегом
Сильная жара на юго-востоке Австралии накануне сменилась похолоданием. Об этом в среду, 6 марта, сообщает Stormnews.
Читай также: На Мексику обрушился снегопад
Отмечается, что в восточной части штата Виктория пошел снег. Его зафиксировали камеры на горе Боу-Боу, высота которой превышает 1,5 км.
Также снег выпал в горах на острове Тасмания.
Cradle Mountain, Tasmania receiving a taste of Winter this aftenoon as well! Let it SNOW! ❄❄😍— SNOWSEARCH australia (@SNOWSEARCH_aus) 6 марта 2019 г.
Video: @CradleMtHotel pic.twitter.com/saAE2zP3Dt
The cold front has hit Mt Baw Baw, Victoria this afternoon with Snow flakes! #winteriscoming https://t.co/9zVIaDDR8K pic.twitter.com/HTTWdStibR— SNOWSEARCH australia (@SNOWSEARCH_aus) 6 марта 2019 г.
Closed due to fires ...and then the snow arrives!— Mount Baw Baw (@MountBawBaw) 6 марта 2019 г.
We hope the resort will open again tomorrow. Stay tuned for an update in the morning. Photos from our live cameras.@JaneBunn @9NewsMelb pic.twitter.com/S20c4xgbOF
Напомним, в конце февраля в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе выпал снег.