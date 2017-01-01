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Индия арендует российскую подлодку за $3 млрд - СМИ

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Субмарина будет построена в 2025 году и передана Индии в аренду на 10 лет взамен на другой российской подлодки.
Находящаяся на вооружении Индии АПЛ Чакра-2
Находящаяся на вооружении Индии АПЛ Чакра-2
topwar.ru
Москва и Дели подписали межправительственное соглашение о передаче индийской стороне в аренду еще одной российской атомной подводной лодки - Чакра-3, пишет в четверг, 7 марта, издание Print со ссылкой источники.
 
 
Официального подтверждения этой информации нет ни с индийской, ни с российской стороны.
 
Ранее газета Economic Times сообщала, что сумма сделки, составит 3 миллиарда долларов. Как указывает издание, ожидается, что строительство субмарины будет завершено к 2025 году, а подлодка Чакра-3 будет состоять на вооружении у ВМС Индии на протяжении не менее 10 лет, заменив АПЛ Чакра-2, которая была приобретена на тех же условиях в 2012 году.
 
Переговоры о передаче в аренду Индии АПЛ Чакра-3 ведутся с 2013 года.
 
Ранее сообщалось, что Индия заинтересовалась украинскими самолетами Ан-132, представленными на выставке АэроИндия-2019.
 
 

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Теги: Россия, Индия, флот, подлодки, Подводная лодка, субмарина
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Источник: korrespondent.net

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