Индия арендует российскую подлодку за $3 млрд - СМИ

Субмарина будет построена в 2025 году и передана Индии в аренду на 10 лет взамен на другой российской подлодки.

Находящаяся на вооружении Индии АПЛ Чакра-2 topwar.ru

Москва и Дели подписали межправительственное соглашение о передаче индийской стороне в аренду еще одной российской атомной подводной лодки - Чакра-3, пишет в четверг, 7 марта, издание Print со ссылкой источники. Официального подтверждения этой информации нет ни с индийской, ни с российской стороны. Ранее газета Economic Times сообщала, что сумма сделки, составит 3 миллиарда долларов. Как указывает издание, ожидается, что строительство субмарины будет завершено к 2025 году, а подлодка Чакра-3 будет состоять на вооружении у ВМС Индии на протяжении не менее 10 лет, заменив АПЛ Чакра-2, которая была приобретена на тех же условиях в 2012 году. Переговоры о передаче в аренду Индии АПЛ Чакра-3 ведутся с 2013 года. Ранее сообщалось, что Индия заинтересовалась украинскими самолетами Ан-132 , представленными на выставке АэроИндия-2019. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Корреспондент