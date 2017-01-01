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В Шотландии из-за взрывчатки эвакуировали бизнес-центр

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В Эдинбурге нашли такой же пакет со взрывчаткой, какой накануне обнаружили в университете Глазго.
Полицейские изъяли пакет со взрывчаткой
Полицейские изъяли пакет со взрывчаткой

В центре Эдинбурга полицейские эвакуировала дом из-за найденного подозрительного пакета. Об этом в среду, 7 марта, сообщает Reuters.

"Мы получили сообщение о получении подозрительного пакета в бизнес-центре по улице Princes Street около 12:30", - сообщила полиция Эдинбурга в четверг.

Здание эвакуировали. Правоохранители осуществляют все необходимые меры предосторожности и проводят расследование.

Отмечается, что инцидент произошел на следующий день после того, как правоохранители обезвредили такой же пакет в университете Глазго.

Белые сумки с небольшими пакетами со взрывчаткой во вторник были направлены в аэропорты Хитроу, Лондон-Сити, а также на самом загруженном вокзале Лондона Ватерлоо.

Полиция взорвала пакет, оставленный в университет Глазго, и сообщила, что этот инцидент связан с инцидентами в Лондоне.

 

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Теги: полиция, Шотландия, взрывчатка, Эдинбург
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Источник: korrespondent.net

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