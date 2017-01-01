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Brexit: ЕС дал Британии два дня на выход из тупика

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В Евросоюзе ожидают предложения от Великобритании, но, по информации СМИ, британской стороне нечего предложить.
В ЕС ждут предложений от Лондона по выходу из тупика
В ЕС ждут предложений от Лондона по выходу из тупика
Getty Images

В Европейском Союзе заявили, что будут работать без перерыва в выходные дни, если к пятнице, 8 марта, получат "приемлемые" идеи для выхода из тупика в переговорах о Brexit. Об этом в четверг, 7 марта, сообщает BBC.

В свою очередь, Великобритания заявила, что "разумные" предложения уже были сделаны.

Агентство Reuters со ссылкой на свой источник в британском правительстве сообщает, что в настоящее время британской стороне нечего предложить для решения вопроса.

"Они ничего не предпринимают - они не готовы сделать то, что нужно. Возможно, что что-то может измениться в течение следующих 48 часов, но на данный момент нет ничего, что можно было бы предложить", - сказал собеседник агентства.

Новое голосование по Brexit запланировано на следующую неделю.

Как известно, дедлайн Brexit назначен на 29 марта. Однако, ранее Мэй впервые заговорила об отсрочке Brexit.

 

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Теги: ЕС, Британия, Великобритания, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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